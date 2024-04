​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como lançamento de livro, música. Para quem está na Cidade da Praia, acontece nesta sexta e sábado, a 13ª edição do Kriol Jazz Festival, na Pracinha da Escola Grande. Em São Vicente será a presentada, esta sexta e sábado, a peça teatral “Caxote” de Xpressá Escola de Teatro, no Centro Cultural do Mindelo.

Sexta-feira

- Lançamento do livro “A Origem Social e a Trajetória dos Estudantes Cabo-verdianos no Ensino Superior”, de Antonieta Ortet, na Universidade de Cabo Verde, na Praia, às 17h00.

- Roda de Samba com Djony do Cavaco, na Marina Mindelo Club, em Mindelo, às 18h00.

- Noite de batuco com Odeti e NPMB, no espaço Poial Lounge, em Assomada, às 19h00.

- Música ao vivo com Mário Gambôa e Odailine Jocquebed, na esplanada Alkimist, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Tríu di Fôgi, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Adão Brito e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Josimar Gonçalves, na livraria Nho Djunga, em Mindelo, às 22h41.





Sábado

- Desfile de Tabanka com grupos da Calheta e Alcatraz, na cidade do Porto Inglês, na ilha do Maio.

- Grande abertura do espaço Djarmai com actuação de George Tavares, no Achada Santo António, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Tote Xinoca, na esplanada Alkimist, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Mário Gambôa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Zidi Andrade, no Afreecana, em Assomada, às 21h00.

- Música ao vivo com Amílcar Semedo, Ericles Santos, Anselmo Júnior e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Dzenh, na livraria Nho Djunga, em Mindelo, às 22h31.





Domingo

- Música ao vivo com Rosy Ramos, no Restaurante Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 13h00.

- Almoço “Kriol Jazz Festival”, no Hotel Vulcão, na Cidade Velha, a partir das 13h00.