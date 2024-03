​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas actividades, no âmbito do Dia Internacional da Mulher, que se celebra, hoje, 08 de Março.

Sexta-feira

- Dia Internacional da Mulher celebrado em Assomada com espectáculo musical de Edmira Gonçalves, Dulce Sequeira e Princezito, na Rua Pedonal, às 15h00.

- Noite de Batuco com o grupo Bem di Nos, no espaço Poial Lounge, em Assomada, às 19h00.

- Música ao vivo com Niclas Amado, no restaurante Avis, na Praia, a partir das 19h00.

- Música ao vivo com Mário Gambôa e Odailine Jocquebede, na Esplanada Alkimist, na Praia, às 20h00.

- Escola de teatro Xpressa apresenta a peça “Sozinha no Palco”, no Zero Point Art, em Mindelo, às 20h00.

- Momento cultural: música e poesia, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Tríu di Fôgu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Jepada, no restaurante Djeu View Residencial, na Praia, às 20h30.

- Apresentação novo álbum “Korason Aberto”, de Romeu di Lurdis, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Coute, Adão Brito e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.





Sábado

- Música ao vivo com Ana, Avito e Banda, no restaurante Sabor da Darcy, na zona do Morro, na ilha do Maio, 14h00.

- Escola Dança e Arte realiza “Tarde de Chá”, no Liceu Domingos Ramos, na Praia, às 16h00.

- Lançamento do livro “O Menino Triste – Contente de Domingos Pepas”, no espaço Poial Lounge, em Assomada, às 17h00.

- Música ao vivo com a Banda Julinho, no restaurante Avis, na Praia, a partir das 19h00.

- Música ao vivo com Tote Xinoca, na Esplanada Alkimist, na Praia, às 20h00.

- Noite Cultural com música e stand up comedy, com Nito di Taresa, Tikai e Olavo, no Centro Histórico e Cultural do Porto da Calheta de São Miguel, interior de Santiago, às 20h00.

- Música ao vivo com Mário Gambôa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Kin de Nanda, no restaurante Djeu View Residencial, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Mindela Soares, Manel de Candinho, Lulan e Jorge, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.





Domingo

- Primeiro Casting para apurar as 15 candidatas para Miss 40+ Unique, no Mansa Floating, em Mindelo, às 16h00.

- Música ao vivo com Amílcar Semedo, no restaurante Avis, na Praia, a partir das 19h00.