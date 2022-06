Glória Sofia anuncia nova obra para este ano

A escritora cabo-verdiana Glória Sofia quer apresentar ainda este ano mais uma obra literária. Gloria Sofia esteve de férias em Cabo Verde e conversou com o Expresso das Ilhas sobre os seus projectos literários.

“Neste momento tenho vários projectos literários nomeadamente a publicação de um novo livro que será diferente daqueles que tenho estado a publicar e quero continuar a dar a minha contribuição nos jornais e revistas internacionais”, revelou.

Glória Sofia não quis avançar mais detalhes sobre a sua próxima obra, mas confidenciou que será lançada em Cabo Verde.

A escritora disse ao Expresso das Ilhas têm tido muito boa aceitação. “Há muito que eu escrevia, mas não tinha aquela auto-estima e confiança suficientes para publicar, porque nós seres humanos gostamos mais de criticar e de trazer negativismo do que positivismo”.

Glória Sofia contou que em todos os países da diáspora que apresentou as suas obras teve sempre feedback positivo. “Actualmente tenho cinco livros no mercado. Hoje em dia sinto-me muito incentivada e estimulada para fazer mais trabalhos. Fui muito abraçada e valorizada pela comunidade internacional, inclusive sempre que surge qualquer concurso, eles me enviam todo o regulamento, para que eu possa participar”.

Entretanto, queixou-se que gostaria de ser mais abraçada em Cabo Verde. “Os trabalhos que tenho estado a fazer é um contributo que estou a dar para o meu país, por isso acho que deveria ser um pouco mais abraçada em Cabo Verde”.

Glória Monteiro, que assina como Glória Sofia, nasceu na Cidade da Praia, e reside actualmente na Holanda. É licenciada pelo Departamento de Engenharia Mecânica e Gestão Ambiental dos Açores, Portugal.

A escritora já conta com um total de cinco livros publicados e já tem presença internacional, tendo participado em festivais de poesia na Roménia (2016), em Istambul (2017), na Macedónia do Norte e na Albânia (2018) e em Bangladesh (2020).

Em 2019 foi convidada pela University Harvard, Tufts University e Boston University para participar numa palestra sobre literatura e poesia.

Glória Sofia representou Cabo Verde no oitavo Congresso de Literatura Portuguesa Galacidad, La Paz, Bolívia, 2020.

Os seus poemas foram musicados pelo cantor americano Brito e traduzidos para mais de 15 idiomas. Em 2020 foi premiada com o Prémio Unión Mundial de Poetas por la Paz Y la Libertad (UMPPL).

Glória Sofia escreveu o prefácio do livro “Florescer” da escritora Teresa Ruas e está representada em mais de duas dezenas de antologias internacionais.

A escitora já desenvolveu várias actividades culturais, frequentando várias tertúlias poéticas, com poesias traduzida em mais de 15 línguas e em diversas revistas dos quais se destacam Azahar (Espanha), SÓN – tímarit um óðfræði (Islândia), DiVersos (Portugal), Lepan África e Statto (Brasil) entre outros.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1070 de 1 de Junho de 2022.