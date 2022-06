​Festival de Literatura-Mundo do Sal está de volta

Depois de um interregno de dois anos, devido aos constrangimentos criados pela pandemia, a organização anunciou a retoma do Festival de Literatura-Mundo do Sal.

Este festival, que já vai na sua 4ª edição, vai acontecer de 16 a 19 de Junho, em homenagem ao poeta cabo-verdiano João Vário e ao escritor maliano Amadou Hampâté Bâ, sobre o signo da oratura e literatura.

Organizado pela editora Rosa de Porcelana, esta edição contará com a curadoria científica de Inocência Mata, e terá a participação dos prémios Camões, Arménio Vieira e Germano Almeida.

Além desses escritores, o Festival de Literatura-Mundo do Sal contará com outros participantes como Filinto Elísio, Jorge Carlos Fonseca, Daniel Pereira, José Luís Tavares, Evel Rocha, Madalena Neves, Márcia Souto, N`Gosi Nelly e João Branco.

Afonso Reis Cabral, Bárbara Mesquita, Clara Silva, Cláudio Furtado, Doris Wieser, Duarte Azinheira, Emerson Inácio, Fernanda Gil, Hamdou Kassé, Hélder Lopes, Henrique Levy, Luca Fazzini e Silvia Sousa, são outras personalidades que vão marcar presença neste evento.

De sublinhar que o Festival de Literatura-Mundo do Sal foi concebido com a intenção de promover o diálogo entre autores, estudiosos, tradutores e mediadores da Literatura-Mundo. Este evento pretende valorizar a ilha do Sal como importante destino cultural no Atlântico.