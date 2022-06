Soraia Ramos esgota o Capitólio em Lisboa

​A cantora cabo-verdiana Soraia Ramos apresentou-se esta segunda-feira, 6, ao vivo no Capitólio, onde esgotou aquela sala de espectáculos. Este concerto, segundo informações avançadas pela editora Grupo Chiado, era muito aguardado, naquela que foi a sua “grande” estreia em Lisboa, e não podia ter corrido melhor.

Centenas de fãs juntaram-se à artista para, do princípio ao fim do concerto, entoarem êxitos como “Diz-me” e “Não Dá Ah”, que abriram o espetáculo, seguindo-se “Agora Penso Por Mim” e o primeiro dueto da noite com Gson onde juntos interpretaram o tema “I Love You Too”.

Foram várias as surpresas da noite onde a artista pôde contar ainda com a presença dos seus pais que subiram ao palco emocionados, para aplaudir a filha e agradecer todo o apoio dos fãs.

Calema e Manecas Costa não faltaram a esta grande festa e juntos com Soraia Ramos levaram o público ao rubro com o tema “Kua Buaru”. “O Nosso Amor” não podia também faltar no alinhamento fazendo as delícias dos presentes.

Lizandro Cuxi marcou a presença neste show, ao lado da sua irmã para juntos cantarem “Bai”.

O espectáculo não podia terminar sem o grande êxito do momento “ BKBN” (Bu Ka Bali Nada) que já toca em todas as rádios do país e cujo vídeo já registou mais de 11 milhões de visualizações no Youtube.

Durante o concerto, Soraia Ramos agradeceu e enalteceu várias vezes os seus fãs pelo apoio incondicional à sua carreira.