“Kaza Tabanka” será transformada em Museu Permanente

A Associação da Tabanca da Achada Santo António quer transformar a “Kaza da Tabanka” num Museu da Tabanca para promover o turismo na zona e preservar a história desta manifestação cultural.

O presidente da Associação da Tabanca da Achada Santo António, Pedro de Carvalho disse que a “Kaza da Tabanka” futuramente será transformada em Museu, e que neste sentido estão a fazer todo o trabalho de recolha de todas as lembranças da tabanca de Achada Santo António, para depois expor e ficar em Museu permanente.

Pedro de Carvalho falava, à RCV à margem das inaugurações da “Kaza Tabanka” e da exposição “Tabanka Txada nos identidade”, que teve lugar esta segunda-feira, 6, no bairro de Achada Santo António, na Cidade da Praia.

Estas inaugurações, segundo o Instituto do Património Cultural (IPC), acontecem no âmbito do plano de “Valorização e Dinamização da Tabanca de Achada Santo António – 2022”.

O presidente do IPC garantiu que os investimentos do Governo na Tabanca são para continuar, mesmo com a situação pandémica. Conforme disse, desde 2017 a esta parte, o Governo, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, já investiu cerca de 14 mil contos nos grupos de Tabanca e que 14 grupos recebem um subsídio anual de 200 contos.

“Esse montante é destinados a subsídios individuais a cada grupo, realização de formações, documentação e salvaguarda da tabanca através do inventário realizado com todos os grupos das ilhas de Santiago e do Maio e que conduziu à sua classificação a Património Cultural Imaterial Nacional e ainda pequenos apoios”, explicou.

A par disso, disse que os grupos têm recebido todo o suporte na criação e musealização de casas da tabanca, enquanto espaços de interpretação desta manifestação cultural.

O Instituto do Património Cultural, conforme Jair Fernandes, está a trabalhar para elevar esta manifestação popular a um patamar internacional com o processo de candidatura a património da humanidade, que está prevista para 2023.

Festas de Santo António

Até 13 de Junho, Dia de Santo António, o santo festejado pela tabanca de Achada Santo António vai receber visitantes e terá muita movimentação de pessoas. Além da exposição estão programadas várias actividades como Festa dos Juízes da tabanca, almoço, roda de batuque e roubo de santo, pelo que o presidente da Associação da Tabanca da Achada Santo António promete festa rija com todos os cuidados para evitar a propagação da COVID-19.

“Estamos cientes de que a pandemia ainda não acabou, por isso já fizemos um trabalho de sensibilizar as pessoas lá onde podemos. Para a festa prometemos que será rija como tem sido nos anos anteriores, vamos ter actividades de gastronomia, batuque, toque de tabanca e ritual de tabanca para os sete dias de festa”, indicou Pedro de Carvalho.

Em relação à exposição estão expostas fotografias, tambores, espingarda de madeira, figurinos da corte e dos cativos da tabanca.

Conforme Pedro de Carvalho, o objectivo desta exposição é dar a conhecer o historial da tabanca da zona, interagir e sensibilizar as pessoas à volta da Tabanca da Achada Santo António para conhecerem as actividades que realizamos.

“No fundo é promover a tabanca da Achada e mostrar às outras gerações aquilo que a tabanca já fez. E que os mais novos, turistas e moradores venham visitar Achada de Santo António para e a Kaza da Tabanka”, augura.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1071 de 8 de Junho de 2022.