Sugestões para fim-de-semana

​Este fim-de-semana temos algumas sugestões. Para quem está em São Vicente, este fim-de-semana acontece a 8ª edição do Atlantic Music Expo (AME), um evento que levará para a cidade de Mindelo muita música.

Sexta-feira

- Concerto musical com Zito Kaumy, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Izaell Lopes, no restaurante Plaza Park, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Kwame e Tei, no restaurante/bar Tronku, na Praia, às 21h00.

- After Party Dance Champions 2.0, no restaurante Fogo D 'África, na Praia, às 22h00.





Sábado

- Música ao vivo com Mário Rui Gamboa e Banda, na Shell Avenida Cidade de Lisboa, na Praia, a partir das 16h30.

- Noite de Cinema para Crianças, no Hotel Odjo d`água, na ilha do Sal, às 19h00.

- Stand Up Comedy com Enrique Alhinho, no restaurante JazZebra, na ilha do Fogo, a partir das 20h00.

- Noite de Blues com Lyzandra Gomes, no restaurante Nice Kriol, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Ronilda Ramos e Banda, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.





Domingo

- Espectáculo (RE)CONTOS da CPLP, no Centro Cultural Português da Praia, às 18h00