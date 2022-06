​Sandra Horta lança EP “Primavera” no AME

Sandra Horta lança esta terça-feira, 14, o EP (Extended Play) “Primavera”, na 8ª edição do Atlantic Music Expo (AME). O lançamento vai acontecer, no âmbito da sua participação no Showcase, no AME que irá decorrer na cidade da Praia, de hoje, 13 até quarta-feira, 15.

Depois de dois dias no Mindelo, o AME chega a cidade de Praia para três dias de muita música. A abertura está agendada para hoje, pelas 19h00, na Assembleia Nacional, onde haverá cerimónia de abertura e actuação do grupo Os Tubarões e Serge Ananou de Benin.

“Primavera” é composto por três temas, que irão integrar o primeiro álbum de originais da artista que se encontra em fase de produção.

Segundo uma nota enviada, com uma tonalidade leve e fresca, “Primavera” pretende representar o Cabo Verde do amor e da saudade pintado em tons do mundo, tendo contado com a produção de Tito Paris que, com uma instrumentação cuidada e diversa, incluindo a participação de uma orquestra de cordas, conferiu um toque clássico e internacional a temas cabo-verdianos.

O primeiro single do EP, intitulado “Amor Amor Amor”, da autoria de Mário Lúcio Sousa, foi lançado no passado dia 31 de Maio. O EP integra ainda os temas “Carta de Contratado”, da autoria de José Araújo, e “Dispidida”, de Orlando Pantera.

Conforme a mesma fonte, no álbum, que se encontra em preparação, a artista pretende dar a conhecer as várias facetas da sua personalidade enquanto mulher e artista.

Sandra Horta é natural da ilha de Santiago, mas tem o mundo em si. Através da sua voz e interpretações, representa Cabo Verde em cores do mundo. Morna, coladeira, batuque e funaná são coloridos com jazz, afro, flamenco ou MPB, recriando o seu Cabo Verde numa ambiência moderna e diversa.

Iniciou o seu percurso ainda na infância e foi-se desenvolvendo através da participação em vários projetos e em concertos de conceituados artistas em vários países.

Nos últimos anos, lançou três singles - Seca, Talvez e Wake up Now - que abordam os temas da seca, do amor ao próximo e da educação das crianças, revelando as suas preocupações com questões sociais e com a responsabilidade de cada um no futuro da humanidade.