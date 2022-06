Lucibela Freitas num concerto de tributo a Cesária Évora em Kinshasa (Congo)

​A cantora cabo-verdiana Lucibela Freitas vai estar este sábado, 18, em Kinshasa (Congo), num concerto de tributo a Cesária Évora, no Jazz Kif Festival, considerado um dos maiores eventos culturais da capital congolesa.

À Inforpress em Lisboa, Lucibela Freitas disse que vai estar com a Cesária Évora Orchestra no Jazz Kif Festival, um evento internacional de música, que este ano, a sua 15ª edição está marcada para os dias 17 e 18 de Junho, no Instituto Francês de Kinshasa.

Ainda neste verão, a cantora natural de São Nicolau que lançou este mês o seu segundo álbum, intitulado “Amdjer”, vai estar de 06 a 10 de Julho no Zomer Van Antwerpen (Antuérpia), na Bélgica, que reúne músicas de diferentes países do mundo, circo, teatro visual, dança, entre outros eventos.

No dia 23 de Julho, Lucibela Freitas vai estar na 6ª edição do Surgeres Brass Festival que decorre de 21 a 23 de Julho, no tributo a Cesária Évora em França, também com o Cesária Évora Orchestra.

Segundo a artista, no dia 08 de Agosto tem um concerto em Évora (Portugal), no Festival Artes À Rua, mas antes, em finais de Julho e início de Agosto, vai dar os primeiros shows de apresentação de “Amdjer” em Cabo Verde, nomeadamente nas ilhas de São Vicente, Santiago e São Nicolau.

Já para o mês de Setembro, Lucibela Freitas vai estar em 11 concertos em 11 estados diferentes nos Estados Unidos da América, para depois regressar à terra do Tio Sam em Outubro para alguns concertos de homenagem a Cesária Évora.

A artista cabo-verdiana lançou o seu primeiro trabalho discográfico, Laço Umbilical, em 2018.