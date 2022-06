Sónia Sousa lança primeiro single “Pa Bo”

​A jovem cantora Sónia Sousa lança esta sexta-feira, 17, o seu primeiro single intitulado “Pa Bo”, nas plataformas digitais. Trata-se de um tema que faz um retrato da sociedade actual, particularmente a cabo-verdiana.

Segundo a produtora Harmonia, este tema inédito é da cantora e compositora Elida Almeida e retrata a amizade desde tenra idade entre duas pessoas que seguindo a mesma trajectória, viram a a vida sorrir-lhe de forma diferente.

“Depois de crescidos surge a inveja do sucesso do outro e o questionar o porquê de um haver progredido na vida e outro não”, refere a mesma fonte.

Este tema faz uma passagem pelo percurso de ambos, sendo que afinal a pessoa sempre deu sinais da sua forma de ser, embora da qual nunca se tivesse apercebido. “Aqui se retrata a actualidade do mundo, grandemente focado numa vida virtualmente exposta”.

“A preocupação com o que acontece nas redes sociais veio substituir o diálogo verdadeiro e alterar as formas de amizade, desvalorizando a verdade dos sentimentos. No virtual muitas vezes através de contas fakes, as pessoas esmiúçam as redes sociais umas das outras, tentando indagar, invadir a privacidade e adivinhar formas de estar e sentir que de facto só a cada um dizem respeito”, acrescenta

Conforme a mesma fonte, neste single, Sónia Sousa dá voz à sua singularidade pessoal trazendo um ritmo dançante que promete aquecer as pistas de dança deste verão e certamente marcar de forma viral, uma época.

O videoclipe, que chega em simultâneo ao single “Pa Bo”, para "surpreender, tanto em qualidade da produção, como narrativa", assegura a Harmonia.