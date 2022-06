​Bulimundo nas festas de São João em São Vicente

A Câmara Municipal de São Vicente irá realizar dois dias de música ao vivo, no âmbito das comemorações das festas de São João. E o grupo musical Bulimundo faz parte do cartaz das festas de São João, em São Vicente.

A informação foi divulgada pela Câmara Municipal de São Vicente que indicou que os espectáculos acontecem na sexta e sábado, a partir das 19h30, na Ribeira de Julião.

Em actuação, na sexta-feira, 24, estará naquele palco Andreia Silva, Derick Salomão, Rui Last One e Bulimundo.

No sábado, 25, o palco das festas de São João vai receber actuação de Riza Sanches & Lateral, Rause & Banda, Edson Oliveira & Carmen Silva e Constantino Cardoso & Gai Dias.

Segundo a produtora Insulada, o grupo Bulimundo pretende levar muita música e festa para esse palco, e frisou que não é a primeira vez que actuam na Ribeira de Julião.

“Para além de São Vicente, já outras cidades estão preparadas para receber aqueles que um dia revolucionaram a história da música de Cabo Verde, quando fizeram com que o Funaná passasse para palcos de excelência e que como consequência hoje corresse mundo, com a nova geração de músicos cabo-verdianos e estrangeiros a rebuscar as raízes deste género musical. Claramente resgataram o Funaná do círculo rural, trazendo-o para a cidade da Praia e consequentemente Cabo Verde", indica a mesma fonte.

De sublinhar que as festas juninas estão de volta, depois de dois anos de paragem devido a pandemia da COVID-19.