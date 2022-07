A 10ª edição do Kavala Fresk Feastival arranca hoje, no Mindelo, com uma performance, protagonizada por um grupo de dança e pela sociedade mindelense, que vai percorrer a Avenida Marginal até à praia da Laginha.

Estas Informações foram avançadas à Inforpress por Conceição Delgado, da empresa organizadora MariVentos, que afirmou que este ano, ao invés de uma abertura oficial com entidades, a organização convidou os mindelenses a darem o arranque ao evento gastronómico e cultural.

“A nossa abertura é às 18:00 com Kaval mob e convidamos toda a população, pessoas que fazem parte do Kavala e que vestem a camisola. Todos os que se identificam com o Kavala podem entrar nesta onda”, explicou.

A performance começa no Mercado de Peixe e será dirigida por um grupo de dança que vai percorrer a Avenida Marginal, junto com a população, ao som da música “Oli Kavala Fresk”, até chegar à praia da Laginha.

“Vamos começar desde o pelourinho de peixe, que é um ponto muito importante, porque este ano temos pêxe n brasa (peixe na brasa) lá no mercado, num conceito novo. É a partir de lá que faremos abertura oficial”, afirmou Conceição Delgado.

Em termos de produção, a mesma fonte avançou que o espaço para a montra de comidas já está montado, além do palco e a roda de conversas que este ano será na Praça Nhô Roque.

“Decidimos trazer a roda de conversas para a rua para que as pessoas tenham mais conhecimento do que se passa no Kavala Fresk porque nas edições anteriores não tinham noção da quantidade de actividades que fazíamos”, justificou.

Como destaque do primeiro dia do Kavala Fresk Feastival, Conceição Delgado apontou Kavala Cooking Show, que vai acontecer na Gare Marítima do Porto Grande, após a abertura do evento, durante o qual vão introduzir o conceito de reaproveitamento alimentar.

“Tudo o que sobrar vamos aproveitar para novos pratos para celebrarmos Kavala com outras pessoas e instituições que não têm possibilidades de estar presentes. Vamos oferecer um pouco do banquete cultural que é Kavala Fresk e usar tudo o que é produto nacional”, destacou.

A 10ª edição do Kavala Fresk Feastival decorre até domingo, com a participação de 12 restaurantes inscritos, que também trabalharão sob o movimento `Re-food´, ou seja, de reaproveitamento.

A programação contempla ainda o habitual “Pexe n brasa”, o “kavala Lab”, com rodas de conversa, e “Montra d´kmida”, desfile dos carros clássicos “Kavala vintage car”, provas de triatlo e um `teqball challenge”, com a participação de atletas de São Vicente e Santo Antão, Kavala na mei d´mar”, ou seja, passeios de barco com música ao vivo, e “Stand up Kavala” com apresentações de comédia entre outras actividades.