Praia acolhe estreia do filme “O Derradeiro Gesto”

​A estreia do filme “O Derradeiro Gesto” – uma cinebiografia do artista plástico Dudu Rodrigues será neste sábado, 16, às 19h30, no Auditório Nacional.

Esta longa-metragem de ficção de 1h20min é o resultado do projecto vencedor da autoria do cineasta Mário V. Almeida, financiado no âmbito do Edital II da Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde, sob a tutela do Ministério da Cultura e Indústrias Criativas.

O filme faz parte de um tributo que o cineasta, os familiares e amigos pretendem prestar ao falecido artista plástico Dudu Rodrigues, em homenagem póstuma.

Segundo a sinopse, Dudu Rodrigues, artista plástico, desde a infância, vive com a sua mãe numa casa simples e modesta, onde improvisa o seu atelier de pintura.

“Progride na sua arte e, no ano de 2014, está na sua plena ascensão artística na cidade da Praia, mas, de repente, vê a sua arte e a sua vida mudarem para sempre, num curto período de tempo, ao contrair uma descompensação psicológica e psíquica grave, provocada por uma droga alucinogénia que foi introduzida na sua bebida, num estranho encontro profissional”, indica a mesma fonte.

E que depois de um internamento psiquiátrico compulsivo, ele entra numa escalada de experiência artística e visionária única.

Este filme foi realizado pela Square Films, em parceria com o Núcleo Nacional do Cinema (NuNac) e a Associação do Cinema e Audiovisual de Cabo Verde (ACACV).

A sessão de estreia contará com as presenças do Presidente da República José Maria Neves, do Coordenador do Núcleo Nacional do Cinema, Adilson Gomes, o presidente da ACACV, Júlio Silvão e do director da Cultura e Economia Criativa da Câmara Municipal da Praia, Adilson Spínola.