Centro Cultural Português na Praia exibe filme “Salgueiro Maia - O Implicado”

No âmbito das comemorações do 48º aniversário do 25 de Abril de 1974, o Centro Cultural Português na Praia vai exibir o filme “Salgueiro Maia - O Implicado”.

Este filme será exibido, no auditório deste Centro Cultural, no próximo dia 25 de Abril, pelas 19h00.

Com a realização de Sérgio Graciano e com Tomás Alves, Filipa Areosa, Frederico Barata, Catarina Wallenstein e José Condessa no elenco, este filme estreou nos cinemas em Portugal no passado dia 14 de Abril.

De acordo com a sinopse, esta obra constitui o primeiro retrato, a projectar no grande ecrã, daquele que é considerado o herói e o símbolo mais puro do 25 de Abril de 1974. Fernando Salgueiro Maia, o anti-herói não ocasional, produto de uma formação académica e militar, foi um homem que soube pensar o futuro, seguir as ideias, contestando-as, vivendo uma vida cheia, alegre e fértil, solidária e sofrida – se não tivesse morrido prematuramente aos 47 anos, teria agora 75.

Através de uma abordagem moderna, intimista e emocional, “Salgueiro Maia - O Implicado” retrata as histórias que ainda não foram contadas sobre o Capitão de Abril.

Ainda conforme a sinopse, as pequenas revelações que permitem perceber melhor de onde vinha a moderação, a valentia, a educação e a firmeza com que sempre se apresentou publicamente, e que foram a chave para que a Revolução dos Cravos tenha sido como foi.

Mais do que um docudrama, “Salgueiro Maia - O Implicado” é uma história de ficção baseada em factos históricos, relatos pessoais, revelações íntimas, emoções reais de quem acompanhou o capitão ao longo de toda a vida.

Trata-se de um filme que revela o outro lado de uma personagem mítica e que presta homenagem ao homem, ao estudante, ao militar, ao pai, ao amigo e ao ímpar militar de Abril.

Com Tomás Alves, Frederico Barata, Filipa Areosa e Catarina Wallenstein nos papéis principais e guião de João Lacerda Matos, o filme parte da biografia exclusiva e da investigação de António de Sousa Duarte.