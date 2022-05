Cremilda Medina com concerto na Cidade da Praia

A cantora Cremilda Medina actua no proximo dia 18 deste mês, na Cidade da Praia. Este concerto acontece no âmbito das celebrações do Dia da Europa assinalado a 9 de Maio.

A actuação da cantora está agendada para às 20h00, no Auditório do Centro Cultural Português, na Praia. Segundo uma nota do Centro Cultural Português será uma noite muito especial, "onde não faltarão temas do antigamente de fazer reviver memórias".

Cremilda Medina nasceu e cresceu no Mindelo, São Vicente e desde criança que a música faz parte da sua vida. Com uma personalidade marcante, de voz doce e de trato simples, empenha-se numa carreira musical assente na tradição, na valorização e divulgação da Morna, estilo musical com que mais se identifica, e que melhor retrata a essência do povo das ilhas .

Após o lançamento do single “Raio de Sol”, em Novembro de 2016, Cremilda Medina chegou ao mercado com o seu álbum “Folclore” com canções repletas de nostalgia e saudade.

Além desse concerto, o Dia da Europa será celebrado com outras actividades culturais descentralizadas, que vão desde 12 a 27 deste mês.

E, esta quinta-feira, 12, às 17h30, acontece o “Concerto com História” que terá actuação do artista Edson Oliveira, na Praça Manuel D`Novas, em São Vicente.

Esta sexta-feira, 13, o Convento de São Francisco, na Cidade Velha - Património Mundial vai acolher o espectáculo CV Matrix 46, da Companhia de Dança "Raiz di Polon”, a partir das 20h00.

No dia 17, às 18h30, haverá actuação da cantora Zuleica Carvalho com a Banda e Tibau Tavares, no Forte São José, na ilha do Maio.

O espectáculo teatral com o grupo Fladu Fla, é outro evento que acontece, no âmbito das celebrações do Dia da Europa, no Centro Cultural Português, na Praia, no dia 25, às 20h00.

E por fim, no dia 27, às 09h00, acontece o Open Day, no Estádio Nacional, na Cidade da Praia.