Dança contemporânea no Centro Cultural Português

Bailarino e coreógrafo Nuno Barreto traz Izulamentu20 à Praia

No próximo dia 23 de Setembro, pelas 19h, o Centro Cultural Português (CCP), apresenta o espectáculo de dança Izulamentu20, autoria e interpretação do bailarino e coreógrafo Nuno Barreto, e que contará com a participação da guitarrista Daniela Alves e do cantor Vitor Duarte.

A sinopse da obra refere que “Izulamentu20 expressa a poesia de um corpo que interpreta, numa dimensão abstracta, o isolamento de vários corpos, num contexto em que a consciência vai além do visível e concreto.”

O projecto Izulamentu20, de Nuno Barreto, foi um dos seleccionados em 2020/2021, com uma bolsa para participar no programa de residências artísticas internacionais nas áreas da música e artes cénicas.

O programa é promovido no âmbito da actividade “Apoio à mobilidade internacional de artistas dos PALOP e Timor-Leste”, implementada pela Fundação Calouste Gulbenkian, e integra o plano de actividades do projecto PROCULTURA PALOP-TL – Promoção do emprego nas actividades geradoras de rendimento no sector cultural nos PALOP e Timor-Leste.

O espectáculo tem entrada livre, mediante reserva de bilhete, através de telefone ou correio electrónico do Centro Cultural Português (262 30 30/ccp.praia@gmail.com).