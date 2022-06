Cachupa Psicadélica em concerto no Centro Cultural Português

O Centro Cultural Português na Praia, acolhe esta terça-feira, 14, o concerto de Cachupa Psicadélica, uma banda formada pelo trio – Lula`s, Henrique Silva e Renato Chantre.

Segundo a produtora Insulada, Lula´s vai basear o seu repertório nos seus dois álbuns “O último Cabo-verdiano triste” e o mais recente “Pomba Pardal”, sendo esta a primeira vez que o grupo Cachupa Psicadélica actua em Cabo Verde.

Nascido e criado na ilha de São Vicente - Lula's foi criança nos anos 80 e apaixonou-se pelo rock de Seattle na adolescência, num Mindelo de roqueiros. De repente, deu por si a estudar nas Caldas da Rainha e, alguns projectos musicais depois, encontrou-se na encruzilhada da sua Cachupa Psicadélica – Projecto do qual é mentor e que o foi conduzindo por algumas formações.

O espetáculo está agendado para a partir das 19h30. Ainda na terça-feira, 14, no Centro Cultural Português na Praia será inaugurada a exposição de quadros do artista plástico Bento Oliveira.

Bento Oliveira vai expor as peças da colecção “Almadilia”, com desenhos com as mais variadas técnicas.