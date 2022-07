​Single "Nta bai nkre bai" de Plácido Vaz lançado esta sexta-feira

O novo single “Nta bai nkre bai” do músico e compositor Plácido Vaz que também já dispõe de um videoclipe, estará esta sexta-feira, 15, disponível em todas as plataformas digitais.

Depois de aproximadamente um ano de pausa Plácido Vaz retoma as actividades musicais. Para assinalar este regresso à cena musical, o artista presenteia os cabo-verdianos com um novo tema que fará parte do seu próximo álbum, “Caminho Lonji”, o qual disse que já se encontra na fase final de preparação.

Segundo o artista, o tema "Nta bai nkre bai", retrata a realidade de muitos cabo-verdianos espalhados na diáspora, que trabalham durante o ano para terem a oportunidade de ir de férias ao país de origem, Cabo Verde.

“Num estilo Afrohouse, a um ritmo dançante e vibrante, as melodias quentes de `Nta Bai Nkre bai`fazem eco à saudade `di nos terra, da família e da morabeza de Cabo Verde`”, indica.

Com este single, bem como o primeiro álbum, o artista natural de Calheta de São Miguel, mas a residir actualmente no Luxemburgo, quer que a sua música seja tocada não só pelos emigrantes na diáspora, mas também por todos os cabo-verdianos que têm familiares a residir no estrangeiro.

Plácido Vaz encontra-se a preparar o lançamento do álbum, e perspectiva o seu lançamento em breve.