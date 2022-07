​DiTerra Records lança álbum compilação "Hip Hop diTerra" vol. 1

O estúdio de produção musical diTerra Records lança esta sexta-feira, 15, no seu canal do Youtube, o seu primeiro álbum de originais, intitulado "Hip-Hop diTerra" vol. 1.

O álbum Hip-Hop diTerra vol.1, é constituído por 18 faixas e traduz-se numa fusão de talentos entre diversos artistas e produtores nacionais, resultando assim num projecto diversificado em termos de ritmos.

O objectivo do projecto “Hip-Hop diTerra”, segundo uma nota envida por Nilton Andrade é trazer diversidade num formato diferente e que seja representativo para a cultura do Hip-Hop no país e na nossa diáspora.

“Destacamos aqui alguns nomes sonantes que constam no projecto, nomeadamente PCC, Boy Game, CESF, PNC, Loreta, GOL-Beats, Nana Almeida, Alberto Koening, SOS Mucci, Buddha, Eder Xavier, Rahiz, Cassius Spencer, Edson KRP, Bouzin Beats e entre outros”, cita.

O lançamento do álbum Hip-Hop diTerra vol. 1, acontece esta sexta-feira, 15, no canal do Youtube diTerra Records e no dia 22 deste mês, nas principais plataformas de streaming de música.

De recordar que a diTerra Records é uma empresa que tem actuado no mercado nacional há alguns anos, no ramo de produção audiovisual e musical.

Conforme Nilton Andrade, esse projecto teve início em Novembro de 2019, com a criação do nosso estúdio diTerra Records. “Com a pandemia no início de 2020 surgiram vários constrangimentos que abalaram o ritmo do projecto, mas nunca deixamos de acreditar”.