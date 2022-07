​Cooperação Luxemburguesa financia IIª fase da formação dos membros da SCM

A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) assinou esta terça-feira, 19, uma convenção com a Cooperação Luxemburguesa em Cabo Verde, para o financiamento do seu projecto intitulado “Desenvolvimento de projetos locais a nível das indústrias criativas e das actividades culturais – fase II”.

Esta convenção, segundo uma nota da SCM visa criar condições para dar continuidade às acções formativas, que a entidade gestora dos direitos autorais vem desenvolvendo nos diferentes municípios e nas diferentes ilhas, para os seus membros músicos, autores, artistas e produtores musicais, bem como para os seus parceiros utilizadores de música e os técnicos das câmaras municipais.

A SCM sublinhou que a primeira fase deste projecto, arrancou em plena pandemia da COVID-19, em 2020, com a parceria da PNUD e naquela altura também contou com o financiamento da Cooperação Luxemburguesa.

Conforme a mesma fonte, desde o início da implementação deste projecto, a SCM já levou as acções formativas às ilhas da Brava, do Fogo, contemplando membros e os parceiros dos três municípios da ilha, de São Vicente, de Santo Antão, também contemplando membros e parceiros dos três municípios da ilha, de Boa Vista e de Santiago, onde até este momento, foi possível contemplar seis municípios, entre os quais, os municípios de São Miguel, de São Lourenço dos Órgãos, de Santa Cruz, de São Domingos, do Tarrafal de Santiago e da Praia.

O projecto da SCM, conta ainda com o forte engajamento local e a parceria das câmaras municipais dos diferentes municípios do país com quem a SCM firmou protocolos, com o objectivo maior de fomentar o desenvolvimento local e dotar os municípios de projectos que criam valor para o setor das indústrias criativas e das actividades culturais.

E com esta nova convenção, a SCM explicou que pretende, para além de concluir as acções formativas em todos os municípios da ilha de Santiago, levar a formação para as ilhas do Sal, São Nicolau e Maio.

Na mesma linha, a SCM disse que está convicta de que as parcerias como esta que acaba de firmar com a Cooperação Luxemburguesa é fundamentais para apoiar a materialização da sua missão estatutária, e fomentar dentro dos princípios cooperativos, a união entre os seus membros, visando a Defesa dos seus Direitos Patrimoniais e Morais e a satisfação e melhoria dos seus legítimos interesses.