​RIU realiza produção audiovisual internacional para mostrar ao mundo o que fazer em Cabo Verde

Grupo RIU acaba de realizar uma produção audiovisual nos seus três hotéis na Ilha do Sal com objectivo de mostrar ao mundo, o serviço e produto que oferece nas ilhas. Esta produção será divulgada nas redes sociais: Tik Tok, Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter, web e outros meios de comunicação.

Segundo uma nota enviada, a equipa internacional encarregue desta produção incluía dez profissionais: um director, um director de fotografia, um fotógrafo, um produtor, quatro modelos profissionais e dois responsáveis de comunicação e marketing da RIU.

A produtora foi a ELEVEN, radicada há quase 15 anos em Cancun, México e é especializada no desenvolvimento de fotografia e vídeo para o sector turístico, a nível internacional, já realizaram vários projectos em destinos como México, Costa Rica, República Dominicana, Jamaica, Estados Unidos e St. Martin. Para o Grupo RIU este foi o primeiro projecto em África.

Durante os dez dias de rodagem, filmaram as diferentes áreas e serviços dos hotéis e seus trabalhadores que, com a simpatia e carisma que lhes são próprias, mostraram às câmaras, as várias situações do quotidiano dos hotéis. Também contaram com o apoio dos colaboradores do Renova Spa e Scuba Caribe.

Tendo como propósito transmitir uma experiência completa com a RIU, vários atrativos naturais e culturais foram captados pelas câmaras, potenciando todo o valor deste destino.

No decorrer das gravações visitaram as cidades de Santa Maria, Espargos e Palmeira, filmaram excursões como por exemplo, a travessia em quadras e tours em catamaran. As salinas de Pedra de Lume e o famoso Blue Eye em Buracona e outros lugares emblemáticos como o Pontão e o Kite Beach, também foram visitadas e mereceram o registo de imagens.

Ainda durante os dias da gravação, realizou-se o live de Instagram da RIU que teve uma ampla difusão a nível internacional com 9716 contas alcançadas, 1584 espectadores simultâneos e até 3450 comentários.

Para esta produção utilizaram-se câmaras 360º, câmaras DSLR e distintos tipos de drones. Diferentes materiais audiovisuais serão utilizados para a produção de vídeos e imagens com as quais se promoverão Cabo Verde nos principais mercados emissores internacionais, como são os casos da Alemanha, Reino Unido, Holanda e Bélgica.

Além disso, é uma forma de mostrar ao mundo o padrão de serviços da RIU e dos seus hotéis.