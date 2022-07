​Festival de Areia Grande regressa este fim-de-semana

A 28ª edição do Festival de Areia Grande acontece esta sexta e sábado, 22 e 23, no concelho de Santa Cruz, interior de Santiago, com um leque variado de artistas nacionais.

Depois de dois anos de paragem, devido à pandemia da COVID-19, este festival regressa em força com um cartaz formado por vários artistas com uma carreira de sucesso. Serão dois dias de muita música, onde vários estilos musicais vão desfilar naquele palco que já é um dos maiores festivais de Verão do país. A organização garante, num comunicado que será um festival imperdível, e que este certame tem melhorado a produção ano após ano, “e investe num cartaz de alta qualidade, num espaço seguro e organizado, em pleno areal, junto ao mar”. Na sexta-feira, 22, sobem ao palco artistas e grupos como Trakinuz, SOS Mucci, Tony Fika, Fidjus di Codé di Dona, Shoddy Lopes, MC Acondize, Garry, Dibaz Mob, Tony de Frank, Projecto Santa Cruz e Grupo Lope. No sábado, 23, o palco do Festival de Areia Grande receberá Élida Almeida, Bulimundo, Ferro Gaita, Dynamo, Lejemea, Blacka, Mureno, Ga Da Lomba, Buguin Martins, Loty Rocha, Yuru, Projecto Santa Cruz e Alexandre Rocha. Este festival é organizado pela Câmara Municipal e este ano os bilhetes estarão à venda por 500 escudos por dia. A organização avisa que os bilhetes estarão à venda a partir das 8 horas da manhã de sexta-feira, dia 22, nos locais habituais e no recinto do festival.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.