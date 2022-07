​Morreu artista plástico José Maria Barreto

Morreu hoje o artista plástico cabo-verdiano José Maria Barreto, mais conhecido por “Barreto”, vítima de doença prolongada.

O Instituto do Património Cultural escreveu em sua página na rede social, Facebook, que foi com profunda tristeza que tomou conhecimento do passamento físico do seu antigo colaborador, José Maria Barreto.

José Maria Barreto nasceu em 1957 na Assomada e residia na cidade da Praia. O seu contacto com as artes plásticas foi desde muito cedo. Licenciou-se em S. Petersburgo (Rússia) com o grau de “Master of Fine Art” na Academia de Belas Artes no curso de Pintura Monumental em 1985, onde refinou a percepção, a linguagem e a realização estética.

Após a sua formação, regressou à ilha de Santiago onde, entre 1985 até 1988, leccionou na sua terra natal.

Entre várias funções, dirigiu em 1993 o departamento da Animação Cultural do Instituto Nacional da Cultura (INAC), antiga designação do Instituto do Património Cultural, foi director de Audiovisual, Artesanato e Artes Plásticas no Instituto de Promoção Cultural, foi diretor do Palácio da Cultura Ildo Lobo, dando um importante contributo no desenvolvimento do sector cultural do país nas mais variadas vertentes, com especial foco, nas artes.