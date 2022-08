​SCM inaugura delegação em São Vicente

A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) inaugura esta quinta-feira, 04, a sua delegação, na ilha de São Vicente.

Numa nota a SCM explicou que a abertura da delegação em São Vicente, é fruto de uma “excelente” parceria com a Câmara Municipal de São Vicente.

A delegação dará a cobertura à Região Norte do País (nas ilhas de São Vicente, Santo Antão e São Nicolau), “consubstanciando–se num acto de materialização dum passo de extrema importância para toda a classe artística cabo-verdiana, especialmente seus membros, utilizadores de obras e gravações musicais e demais parceiros que exercem sua actividade nesta região de grande importância cultural, e, enfim, toda a sociedade cabo-verdiana”.

O acto de inauguração contará com as presenças do ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente enquanto presidente da cerimónia, e do presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves.