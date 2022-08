​Delegação em São Vicente representa ganho para SCM, assegura Solange Cesarovna

A presidente da Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) Solange Cesarovna disse à RCV que a instalação da delegação em São Vicente representa um ganho para essa entidade gestora dos direitos de autor e conexos.

Este projecto é fruto de uma parceria entre a SCM e a Câmara Municipal de São Vicente. Segundo Solange Cesarovna com essa delegação a entidade vai responder os apelos dos artistas e parceiros das ilhas de São Vicente, Santo Antão e São Nicolau.

“Querem estar mais perto da SCM e que reivindicam a legítima possibilidade de fazerem pagamento de forma mais próxima e célere. Acreditamos que se trata de um projecto que cresce, num país onde temos as regiões e insularidades, fazer todo o esforço para estarmos mais perto de quem representamos e dos nossos parceiros é sem dúvida criar melhores condições de trabalho e assegurar o processo dos resultados que queremos atingir, na protecção e na defesa dos direitos autorais”, assegura.

Quanto à sustentabilidade da delegação, a presidente da SCM disse que está convicta de que com o engajamento dos sócios e utilizadores, essa delegação será a mais valia.

“Com certeza garantir maior número de membros e capacidade de registo das obras e das gravações musicais, maior número de utilizadores a pagar os direitos autorais e maior valor dos direitos autorais a serem distribuídos e com isto a aproximação é fundamental”, garante.

Solange Cesarovna explicou que a delegação será instalada na Escola de Música sem nenhum custo, graças a uma parceria que fizeram com a Câmara Municipal de São Vicente.

A inauguração da delegação da SCM acontece na tarde desta quinta-feira, 04, na Cidade do Mindelo, numa cerimónia que será presidida pelo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente e contará com as presenças do presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, a presidente da SCM, Solange Cesarovna, e o presidente da Assembleia-geral da SCM, Homero Fonseca.