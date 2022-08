​Câmara de Santa Catarina celebra Dia Internacional da Juventude com debates e espectáculo musical

A Câmara Municipal de Santa Catarina, através do Pelouro da Juventude e Desporto, comemora esta sexta-feira, 12, o Dia Internacional da Juventude, com três painéis de debate e um espectáculo musical.

Sob o lema “Jovens em acção, construindo soluções”, a comemoração do Dia Internacional da Juventude inicia-se a partir das 09:30, no Salão Nobre dos Paços do concelho.

A programação foi divulgada esta quarta-feira, 10, pela Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago. O programa regista uma intervenção inicial do vereador da Juventude e Desporto, Péricles Brito, seguindo-se o primeiro painel de debate sob o tema “Construindo um Mundo Melhor - Parceria com os Jovens”, tendo como oradora Marisa de Carvalho e contando com a moderação de Emanuel Semedo.

O segundo painel tem como tema “Agora, e para o Futuro, Acção da Juventude para o Desenvolvimento Sustentável”, tendo como oradora Elisângela Léger, sendo moderadora Ivete Marques.

Já o terceiro e último painel é subordinado ao tema “Protagonismo Juvenil no Cenário Contemporâneo”, tendo como orador Liver Gomes e contando com a moderação de Ulisses Vieira. O evento da manhã contará com a intervenção de encerramento da Presidente Jassira Monteiro.

Já à tarde o espaço é para o espectáculo musical que acontece a partir das 16:30, na Zona Pedonal, e contará com a participação de Trakinuz, Janny Brito & Patrick Brito e Zeny Gaita.