​Fundação Joaquim Nabuco doa 1500 livros ao Instituto da Biblioteca Nacional de Cabo Verde

Doação aconteceu hoje, na Cidade da Praia e contou com a presença do Ministro da Cultura e Indústrias Criativas, Abraão Vicente.

Segundo uma nota do Ministério da Cultura esta doação está enquadrada no âmbito do reforço das capacidades da Biblioteca Nacional de Cabo Verde em matéria de biblioteconomia e arquivística, acordado com a Fundação Joaquim Nabuco, instituição brasileira executora do projecto, e a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), instituição brasileira coordenadora do projecto.

Abraão Vicente disse que esta oferta reforça a intenção do Governo de fazer com que o acervo da Biblioteca Nacional sirva as Bibliotecas Municipais e Escolares.

“Esta colaboração reforça, por um lado, a cooperação com o Brasil como Estado e com a Fundação e faz com que nós possamos ter outro poder de alcance para ajudar as escolas, no sentido de reforçar e relançar o Plano Nacional de Leitura”, explica.

Conforme anunciou o governante com a retoma das actividades em Setembro, vão relançar o Plano Nacional de Leitura liderar a partir do Ministério da Cultura, “a implementação do Plano Nacional de Leitura e a disponibilidade de livros e dos materiais pedagógicos a partir das bibliotecas escolares é fundamental para que os alunos tenham acesso ao conhecimento, a literatura e que possamos de facto promover literacia nas escolas cabo-verdianas”.