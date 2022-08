Curta metragem realizada por alunos de São Vicente seleccionada para Festival Internacional de Cinema Ambiental

A curta metragem “Catxupada”, realizada por um grupo de alunos da escola básica de São Pedro, na formação Txiluf!-Stop Motion, no quadro do Cabo Verde Ocean Week, foi seleccionada para o 28º Festival Internacional de Cinema Ambiental (CineEco2022).

Esta Informação foi avançada, em nota enviada à Inforpress, pelos autores do projecto Txiluf, Lara Plácido e Grace Ribeiro, que afirmaram que a curta metragem aborda o aumento de plásticos nos mares e que tem como consequência a entrada de micro-plástico na cadeia alimentar.

“A Cachupa, prático típico de Cabo Verde, sofreu também alterações nos seus ingredientes”, referem os autores, para quem “o projecto define como objectivo principal aumentar os níveis de literacia do oceano nas escolas básicas e capacitar os alunos com a técnica de cinema de animação stop motion”.

Conforme o documento, o Txiluf!-Stop Motion já percorreu várias escolas básicas da Ilha de São Vicente, tais como as São Pedro de Salamansa, de Chã de Alecrim, da Ribeira Bote, da Ribeirinha, do Calhau e Ribeira de Calhau e de Santo Antão, entre as quais as escolas do Vale do Paul.

No total, beneficiaram 136 alunos das escolas básicas até os 10 anos.

O Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela (CineEco) é o único festival de cinema em Portugal dedicado à temática ambiental, no seu sentido mais abrangente, que se realiza em Seia, anualmente, em Outubro, e de forma ininterrupta, desde 1995, por iniciativa do Município de Seia.

O Festival procura cativar novos públicos, sensibilizando-os para o cinema, a sua história e a sua estética.