Sugestões para fim-de-semana

Temos algumas sugestões para quem quer passar um fim-de-semana diferente. A ilha do Sal acolhe este fim-de-semana o Festival de Pedra de Lume. No município de Santa Catarina do Fogo acontece de sexta a domingo, a nona edição do Festival musical Festfajã.

Sexta-feira

- Concerto com Jenifer Solidade, no Terra Lodge, em São Vicente, às 18h00.

- Música ao vivo com Donna La Perlez, no espaço Sabores da Ângela, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto e Adão Brito, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Concerto musical com Lisa Reis e Caplan Neves, na ALAIM, em São Vicente, às 21h00.

- Live Music com Cláudia Sofia, na Livraria Nho Djunga, em São Vicente, às 21h30.

- 33ª Edição do Festival de Curraletes, no Porto Novo, Santo Antão, às 21h00.

- Música ao vivo com Rolly Monteiro e Herivelto, no Horace Silver Lounge Bar, na ilha do Maio, às 21h00.





Sábado

- Festival “Nha kode”, no espaço L, na Praia, às 11h00.

- Festival das Crianças “As Férias do Homem Aranha e Minnie com os amiguinhos”, no Auditório Nacional, na Praia, às 15h00.

- Apresentação da obra “Mãe, a sua Benção”, no Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, às 17h00.

- Música ao vivo com Katia Semedo e Ulisses Português, no restaurante Avis, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Zeca Nha Reinalda, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h00.

- Apresentação do álbum “Novo Ciclo” de Garry, em Salineiro, Ribeira Grande de Santiago, às 21h00.

- Noite Sustida com MC Tranka e Distranka, no Polivalente de Calheta de São Miguel, às 21h00.

- Festa Emigrante by Encontro, no INK Lounge, na Praia, às 23h00.





Domingo

- Stand Up Comedy com Ricardo Fidalga e Cristian Andrade, no Centro Cultural do Mindelo, às 19h00.