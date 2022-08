​Gilson da Costa e Catarina Rosa são os vencedores do Programa de Intercâmbio Artístico em Dança Lisboa-Mindelo

O bailarino cabo-verdiano Gilson da Costa e a portuguesa Catarina Rosa são os vencedores do Programa de Intercâmbio Artístico em Dança Lisboa-Mindelo. O anúncio foi feito pelo Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., num comunicado na sua página na rede social Facebook.

Os vencedores da edição de 2022 do programa estarão em residência, de 1 a 31 de Outubro de 2022, no Mindelo (Cabo Verde) e em Lisboa (Portugal).

De acordo com o comunicado, o júri - constituído por Cláudia Sampaio (Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo, convidada), Neuza Polido (Camões, I.P.) e Susana Dias (CML) - decidiu por unanimidade seleccionar as propostas de trabalho dos bailarinos e coreógrafos Catarina Rosa e Gilson da Costa.

Conforme o mesmo documento, o júri indicou que no universo das candidaturas admitidas, as desses bailarinos são as que melhor se enquadram na lógica do presente programa de intercâmbio artístico.

Foi também destacado pelo júri o impacto e benefícios destas residências, e também dos encontros e experiências que proporcionam aos candidatos vencedores, no desenvolvimento do seu percurso artístico.

Criado ao abrigo do Protocolo de Cooperação celebrado entre a Câmara Municipal de Lisboa (CML) e o Camões, I.P., o programa de incentivo à criação artística e de aposta na internacionalização da cultura destina-se a coreógrafos e/ou bailarinos de nacionalidade portuguesa e cabo-verdiana em início de carreira, e que pretendam desenvolver um projecto de criação artística na área da Dança.

O bailarino e intérprete Gilson da Costa estará em residência em Lisboa, de 1 a 31 de Outubro próximo.

Já Catarina Rosa, que é bailarina e professora de dança desde 2012, apresenta-se como Kenzi, o seu nome artístico, que estará em residência na cidade do Mindelo, de 1 a 31 de Outubro próximo.