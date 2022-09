Festival de Cinema Oiá conta com financiamento de 1200 contos

O Governo, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e enquadrado no Núcleo Nacional de Cinema (NuNaC), financia o Festival de Cinema Oiá com o montante de 1200 contos.

O financiamento surge na sequência de um protocolo de parceria financeira e institucional entre o NuNaC e o Festival de Cinema Oiá e foi homologado na manhã desta sexta-feira, 02, pelo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente. “Pela primeira vez conseguimos mobilizar verbas para o cinema. A alteração da lei da cópia privada permitiu-nos mobilizar parte dos recursos para o NuNaC. Criamos recursos para o NuNaC, criamos o núcleo do cinema de Cabo Verde, e através do NuNaC temos conseguido mobilizar recursos, e esses recursos têm sido canalizados para quem faz cinema”, afirma Abraão Vicente. Segundo o governante, este financiamento de 1200 contos vai ser anual, e poderá ser maior, se houver aumento da cópia privada. “Este é só o início de uma relação permanente, tal como temos com o festival Mindelact com quem iremos assinar, na próxima semana, um projecto de financiamento. Vamos colocar o Oiá na lista dos projectos a ser financiados pela consistência e pelo facto de ser um projecto da sociedade civil”. Abraão Vicente garantiu que este protocolo será anual e renovado para estimular o festival como montra para o cinema cabo-verdiano, e "lado-a-lado queremos também incentivar os produtores a concorrerem e a apresentarem projectos a NuNaC para o seu financiamento. É um bom momento para o cinema cabo-verdiano e espero poder ter oportunidade de ver alguns resultados durante o Festival Oiá”. Para Tambla Almeida, do Festival de Cinema Oiá, este financiamento “marca um momento decisivo não só do projecto, mas também do próprio cinema e audiovisual em Cabo Verde”.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.