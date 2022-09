Nova editora quer marcar a diferença no mercado livresco

Esta sexta-feira, 2 de Setembro, a Cidade da Praia vai conhecer mais uma editora. Trata-se da “Sankofa Editora” um projecto destinado ao campo científico, académico e histórico-cultural em Cabo Verde. O Expresso das Ilhas esteve em conversa com Vanilson Gonçalves Teixeira que é um dos fundadores da editora.

Esta editora surgiu no seio de um grupo de amigos, que estava a questionar o nível de literatura em Cabo Verde e de como está a dinâmica literária no país, então decidiram agir em vez de críticar, e neste sentido nasceu a “Sankofa Editora”.

Segundo Vanilson Gonçalves Teixeira, o objectivo é trazer uma nova dinâmica literária para o país. “Depois que passamos a nos reunir e a ler mais livros cabo-verdianos, constatamos que há muitas coisas importantes e de grande valor para o país e começamos a pôr de pé aquela estratégia, porque alguns de nós estavam fora do país, e não se tinham inteirado da condição literária do país e tínhamos vontade de ter algo em mãos para poder mostrar a nossa riqueza literária. Então começamos à procura de um nome para a editora, algo que poderia identificar-se connosco, então surgiu o nome Sankofa”, explica.

Conforme indicou, “Sankofa” é um dos símbolos do Adinkra “adeus à alma” o que significa a sabedoria de aprender com o passado para construir o presente e o futuro.

Vanilson Teixeira disse que o objectivo da editora é transformar Cabo Verde numa plataforma cultural literária da nossa sub-região. “O objectivo principal é massificar o nível literário em Cabo Verde. `Sankofa Editora` terá uma parte de consultoria, para aquelas pessoas que vêm de fora e querem lançar os seus livros no nosso país, onde vamos prestar consultoria editorial”.

Em relação à editora explicou que já lançaram um inquérito online para saber qual o nível literário do país, pois pretendem trabalhar esses dados.

Outras editoras

Em relação às outras editoras, disse que não pretendem competir com elas, mas sim tratá-las como parceiras.

Para Vanilson Gonçalves Teixeira, a editora não vai publicar apenas obras literárias, mas também promover concursos literários, workshops e várias outras actividades para marcar a diferença.

A editora pretende lançar durante este ano três livros no mercado, sendo que a primeira obra será publicada em Outubro próximo. “Temos a primeira obra para publicar, que é um livro de poemas. A nossa intenção é publicar livros científicos, prosa e contos. A nossa intenção é publicar e fomentar a literatura para poder ajudar no desenvolvimento literário do país”.

Público Jovem

Vanilson Gonçalves Teixeira sublinha que não vão apostar apenas nos jovens. “Vamos incentivar os jovens a ler mais. O nosso público-alvo é a literatura e todas as pessoas que estão dentro da literatura, desde adolescentes até pessoas com mais idade. Neste momento temos mais jovens, mas eles não são o nosso foco principal”.

A apresentação desta editora, que acontece no Palácio da Cultura Ildo Lobo, contará com eventos como apresentação da peça teatral “Contra Mar e Vento” da obra do escritor Henrique Teixeira de Sousa, extracto da peça que será apresentado pela companhia de teatro Fladu Fla.

Haverá testemunho de um jovem cabo-verdiano sobre a sua perspectiva em relação à literatura cabo-verdiana e africana, actuação da Banda África Sabá, Tabanka Txada Grandi e Banda Bulimundo.

Consta ainda do programa de apresentação da editora a entrega dos prémios literários Kujichagulia).

