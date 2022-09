Mário Lúcio anuncia ‘Tour Cabo Verde’ com “Os Kriols” em Setembro

O artista cabo-verdiano Mário Lúcio e “Os Kriols” estarão numa ‘tour’ por Cabo Verde neste mês de Setembro com três concertos em três ilhas, que começa no próximo dia 14, quarta-feira, no Sal.

“Estamos nas vésperas do lançamento mundial do meu novo disco ‘Migrants’. É com muita alegria que anuncio o pré-lançamento exclusivo em Cabo Verde, com três concertos (Sal – 14; Praia – 16 e Mindelo – 18), acompanhado de Os Kriols”, anunciou o artista na sua página oficial na rede social. Denominado “Mário Lúcio & os Kriols: Tour Cabo Verde 2022”, o concerto na ilha do Sal acontece nas Salinas de Pedra de Lume, na Cidade da Praia (Santiago) na Assembleia Nacional, e em Mindelo (São Vicente) na Rua de Lisboa. “‘Migrasts’, um álbum que ressoa no coração da humanidade, porque canta a beleza da jornada humana e canta a tristeza daqueles que fogem da guerra, da perseguição, da fome, da miséria. Apela ao nosso humanismo e presta homenagem àqueles que perderam suas vidas tentando atravessar mares e terras ao longo dos séculos”, apresenta assim o novo álbum que será lançado a 25 de Novembro. Depois de Cabo Verde, “Mário Lúcio & os Kriols: Tour Cabo Verde 2022” tem mais um concerto agendado para o dia 23 de Setembro, no “Mimo Festival Porto”, que decorre de 23 a 25 de Setembro, na cidade do Porto, Portugal. O cantor, compositor e escritor cabo-verdiano tem vários discos granados, nomeadamente com sua banda anterior, Simentera, em que gravou “Raiz” (1995), “Barro e Voz” (1997), “Simentera” (1999) e “Tr’aditional” (2002). A solo, Mário Lúcio lançou “Mar e Luz” (2004), “Ao Vivo e outros” (2006), “Badyo” (2008), “Kreol” (2010) e “Funanight” (2016).

