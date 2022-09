​Museu do Mar recebe obras de reabilitação e modernização

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas através do Instituto do Património Cultural dará início na próxima segunda-feira, 12, ao arranque da primeira fase das obras de reabilitação e modernização museológica museográfica do Museu do Mar, na ilha de São Vicente.

Segundo uma nota do Ministério da Cultura, as intervenções serão essencialmente para correcções das anomalias patológicas do edifício, mormente, a reparação das fissuras dos elementos decorativos das fachadas. A substituição dos elementos fracturados, manutenção das estruturas de madeira da cobertura, manutenção de portas e janelas, pintura de toda a superfície interior e exterior da torre, revestimento da telha germânica manutenção de soalho, substituição de todos os equipamentos sanitários, pintura dos metais existentes na torre, substituição e instalação eléctrica na torre, são outras intervenções que serão realizadas neste museu.

A mesma fonte explicou que com a reabilitação do museu pretende-se aumentar a vida útil do edifício de “grande valor histórico garantindo a sua funcionalidade e modernização, mas preservando, ao mesmo tempo, o seu valor histórico, cultural e arquitectónico”.

“Igualmente, o foco é que este agregue valor enquanto produto turístico e contribua na dinamização do sector, de olhos postos no desenvolvimento local através da diversificação e promoção das ofertas”, indica.

Na segunda fase, as intervenções serão a nível museográfico e requalificação da área em torno.

Conforme o Ministério da Cultura, a obra de reabilitação do Museu do Mar conta com um financiamento tripartido pelo Ministério do Mar através do Fundo Autónomo das Pescas, Orçamento do Estado e o projecto de arqueologia subaquática da região da Macaronésia – Margulhar.