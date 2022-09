​Mohombi é convidado especial da XI edição da Gala dos CVMA

O vencedor de dois Grammys Latinos, Mohombi é outro convidado especial da XI edição da Gala Cabo Verde Music Awards, que está agendado para o dia 1 de Outubro, na Cidade da Praia.

A informação foi anunciada esta quinta-feira, pela organização que sublinhou que é uma honra ter nos Cabo Verde Music Awards uma personalidade do mundo da música como Mohombi nos Prémios da Música cabo-verdiana e poder, assim, estreitar relações com os ritmos e a música da África Continental.

Desta feita Mohombi junta-se aos outros convidados especiais da XI edição da Gala Cabo Verde Music Awards, como James dos Reis, Big Rasta e Ceuzany.

A mesma fonte informou que a participação de Mohombi na gala, resulta de uma parceria com o Mansa Musik Group.

A organização destacou que Mohombi é filho de mãe sueca e pai congolês, aos 12 anos viria a sair do Congo com o irmão para fugir à guerra naquele país.

E que Mohombi passou a viver na Suécia, onde estudou no Conservatório de Música de Estocolmo. Entre 2000 e 2008 populariza-se ao lado do irmão com o grupo “Avalon” que junta hip hop, dancehall e ritmos africanos.

O grupo vende milhões de discos e recebe o troféu de “Best Act Diáspora Europe/Caribbean”, nos Kora Awards. A partir de 2008 Mohombi começa a destacar-se também como compositor e produtor.

Nessa altura decide aventurar-se no competitivo mercado dos EUA. Muda-se para LA onde conhece o conceituado produtor RedOne, conhecido por trabalhar com Lady Gaga, Usher e Jlo.

A partir daí Mohombi lança uma série de “hits” de enorme sucesso, faz colaborações com nomes como Akon, Nelly, Pit Bull, Nicole Scherzinger (Pussy Cat Dolls) e tournées mundiais.

Em 2012 cria a sua própria editora La Clique Music pela qual lança os seus próximos trabalhos que atingem números record de vendas e se mantêm por vários meses nos principais tops dos Estados Unidos, Europa e Ásia.

Em 2016 veio a consagração maior. Mohombi sagra-se co-vencedor de um Grammy de Melhor Álbum Latino pelo seu trabalho no disco de Pitbull, Dale!

Um ano depois lança a plataforma #AfricaUnited com o intuito de construir pontes entre artistas africanos. Em 2018 volta a vencer um Grammy Latino de Melhor Álbum Urbano do Ano através da sua participação no disco “Vibras”, em particular no tema “Mi Gente” que produziu para J Balvin.

Um currículo invejável que se conta através de incontáveis hits com milhares de vendas em todo o mundo, prémios, distinções e trabalhos com nomes sonantes de onde se destacam Pitbull, Jennifer Lopez, Dj Khaled, Youssou n’Dour.

Mohombi distingue-se também pelo seu lado social. É Embaixador da Boa Vontade das Nações Unidas na República Democrática do Congo e tem desempenhado um importante papel na luta contra a pobreza e a fome no seu país natal, através da realização de vários projectos sociais