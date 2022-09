Livro “Na Kurason di Puéta” à espera de patrocínio para ser lançado

Paulo Veríssimo pretende lançar o seu primeiro livro intitulado “Na Kurason di Puéta. Numa conversa com o Expresso das Ilhas, o autor disse que está à procura de patrocínio para poder lançar o seu livro.

Paulo Veríssimo disse que este livro reúne um conjunto de poemas escritos em português e na língua cabo-verdiana, retratando o tema do amor e suas vicissitudes, bem como a relação do autor com a escrita poética, nomeadamente a poesia.

“Este livro tem um lado crioulo e outro português, onde temos que assumi-lo com maior naturalidade. Por isso neste livro há um total de 25 poemas, sendo 19 em língua cabo-verdiana e seis em português. Mas podia ser o contrário também”, revela.

O livro tem um título bilíngue “Na Kurason di Puéta (No coração do Poeta). Para Paulo Veríssimo este livro retrata tudo, porque com os poemas as pessoas conseguem transmitir sentimentos, “no meu caso transmite amor nas suas diferentes dimensões”.

O autor explica que inicialmente queria dar ao livro o título “A poesia em mim”, que é o nome de um texto poético que faz parte da obra, publicado em 2001, num jornal online. “Numa conversa com uma pessoa, ela sugeriu-me que desse ao livro o nome de ‘No Coração do Poeta’, depois pensei e vi que ‘No Coração do Poeta’ acaba por traduzir tudo aquilo que é o conteúdo do livro”.

Conforme disse, a língua é um instrumento que temos que saber usar. “Temos duas que nos servem, não na perspectiva de conflito, mas de complementaridade e de saber qual o momento adequado de usar uma e outra”.

Neste sentido disse que convidou o professor Carlos Bellino Sacadura para escrever o prefácio do livro. Já para o posfácio convidou o escritor e defensor da língua cabo-verdiana, Marciano Ramos Moreira.

Paulo Veríssimo explicou que este livro traz o seu estilo de escrever, “pois não gosto de textos longos e divagadores, mas “um pouco inspirados na sociologia do quotidiano. Então quis trazer o quotidiano o mais simples possível para a literatura de uma forma poética”.

O livro traz ainda a crónica “A poesia em mim”, publicada pelo autor a 10 de Novembro de 2001, no então jornal Horizonte.

“É um livro de leitura agradável e que convida o leitor a mergulhar nos poemas/temas, ao mesmo que contribui para a promoção da Língua Materna Cabo-verdiana, desta feita, no culto da arte poética”, sublinha o autor.

Patrocínio

O autor conta que tem estado a pedir patrocínios para lançar este livro desde o mês de Maio deste ano, mas que tem sido a sua maior frustração.

No entanto confessa que vai continuar a lutar para poder lançar o seu livro e continuar nessa área a escrever mais obras literárias.

Natural da Cidade da Praia, Paulo Veríssimo é mestre em Ciências Sociais pela Universidade de Cabo Verde e licenciado em Sociologia, Variante Ensino, pela Universidade Jean Piaget. Actualmente é Técnico Parlamentar Sénior, do quadro da Assembleia Nacional de Cabo Verde.

Desde 2001, tem vindo a publicar artigos de opinião, em vários jornais do país (A Semana, Horizonte, A Voz e Santiago Magazine), reflectindo sobre vários temas da sociedade cabo-verdiana. Tem participado também em algumas publicações científicas.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1085 de 14 de Setembro de 2022.