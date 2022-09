​Prémio de Revelação Literária UCCLA-CMLISBOA com candidaturas abertas até 7 de Janeiro de 2023

As candidaturas para a oitava edição do Prémio de Revelação Literária UCCLA-CMLisboa - Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa estão abertas até 7 de Janeiro de 2023. A informação foi avançada hoje pela UCCLA.

Segundo a mesma fonte, o Prémio de Revelação Literária UCCLA-CMLisboa tem como objectivo estimular a produção de obras literárias, nos domínios da prosa de ficção (romance, novela, conto e crónica) e da poesia, em língua portuguesa, por escritores que nunca tenham publicado uma obra literária.

Para este prémio serão admitidas candidaturas de concorrentes que sejam pessoas singulares, de qualquer nacionalidade, fluentes na língua portuguesa, com idade não inferior a 16 anos.

Já no caso dos menores de 18 anos, a atribuição de prémios ficará sujeita à entrega de declaração de aceitação pelos respectivos titulares do poder paternal.

A participação na presente iniciativa deverá ser feita até ao dia 07 de Janeiro de 2023, por correio electrónico, para o endereço premioliterario@uccla.pt .

A mesma fonte frisou que o vencedor do Prémio será convidado a participar no Encontro de Escritores de Língua Portuguesa (EELP), promovido pela UCCLA, designadamente na edição realizada imediatamente após a data de entrega do Prémio.

Este prémio foi criado em 2015, e é uma iniciativa da UCCLA em conjunto com o Movimento 800 anos da Língua Portuguesa. Em 2020 foram estabelecidas duas parcerias: uma com a editora Guerra e Paz, que passará a responsabilizar‐se pela edição da obra premiada e outra com a Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito do Festival Literário de Lisboa ‐ 5L.

Fazem parte dos membros do júri, que integra reconhecidas personalidades do mundo literário e cultural de língua portuguesa: Domício Proença – Brasil, Germano Almeida - Cabo Verde, Hélder Simbad - Angola, Inocência Mata - São Tomé e Príncipe, José Pires Laranjeira – Portugal, Luís Carlos Patraquim – Moçambique, Luís Costa - Timor-Leste, Tony Tcheka - Guiné-Bissau e Yao Jing Ming – Macau.