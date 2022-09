​"Semana das Artes" marca o início das festividades do dia do Município de São Miguel

A Câmara Municipal de São Miguel promove de 19 a 23 de Setembro a "Semana das Artes” de que fazem parte diversas actividades culturais, literárias, educativas e de outros sectores para celebrar 25º aniversário do Município de São Miguel.

Em comemoração ao dia do Município de São Miguel, a autarquia tem planeada uma série de actividades para marcar as festividades do 25º aniversário da elevação do município à categoria de concelho.

Um dos pontos altos das actividades é a II edição da Feira Municipal de Agro-negócio, que acontece nos próximos dias 23, 24 e 25 de Setembro, onde estarão patentes, no largo do mercado municipal, exposições e venda de produtos e serviços variados, desde vestuário, calçado, agroprodutos, plantas ornamentais, artesanato, entre outros.

Para esta sexta-feira, 23 de Setembro, a Câmara Municipal de São Miguel tem programado para as 20 horas, no Centro Histórico e Cultural do Porto da Calheta, uma noite de morna com vários artistas a actuar como Albertino Évora e Terezinha Furtado, Manuel de Candinho e Mindela, Naty Martins, Tidy Rodrigues, Brônia Martins, Adilson Tavares, Djacy Silva e Ivandra Tavares.

Outras actividades marcam ainda a celebração do dia do Município de São Miguel, como Workshop sobre artes sénicas, no dia 22 de Setembro, na Ribeira de São Miguel, com o promotor teatral João Pereira, Tikai.

Conversa Aberta sobre o património cultural e imaterial de São Miguel, com Claudino Borges no Liceu Olegário Tavares, e tarde de poesia no Porto de Calheta no dia 23 de Setembro.

O município de São Miguel, no interior de Santiago, separado em 1996 como uma freguesia do concelho do Tarrafal, comemora no próximo dia 29 de Setembro, os 25 anos da sua criação.

São Miguel é um município rural da ilha de Santiago com uma área de 77,510 quilómetros quadrados confrontando: Norte com o Tarrafal, Sul com Santa Catarina, Leste com Oceano Atlântico, Oeste, Santa Catarina, Sudeste com Santa Cruz.