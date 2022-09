São Vicente: Arranca hoje a oitava edição do festival de música Mornajazz

A oitava edição do festival de música Mornajazz arranca hoje, na Avenida Capitão Ambrósio, na zona de Ribeira Bote, em São Vicente, após dois anos de interregno devido à pandemia da covid-19.

De acordo com a organização, este ano, o festival, que habitualmente acontece durante três dias, após um mês de actividades, vai decorrer apenas na noite desta sexta-feira devido ao orçamento restrito de 560 contos.

“Estávamos com dúvidas se iríamos realizar esta edição e só decidimos após o festival da Baía das Gatas. Vamos ter apenas artistas de São Vicente, mas garanto que são bons artistas que vão levantar a cultura da ilha depois da paragem por causa da pandemia”, explicou Adilson da Gomes, da associação Mornajazz, que espera uma “boa adesão do público”.

Assim, acrescentou a mesma fonte, estão previstas actuações de DJ Badiss, Contratempo, Gai, Banda Música na Calçada, My Roots, Djony do Cavaco, Mindelo Broad Band, Vamar, Carmen Silva e Khyra Tavares e ainda Tiago Silva e Tó Reven, com as respectivas bandas.

Conforme Adilson Gomes, nesta edição, tradicionalmente os músicos actuam no festival Mornajazz gratuitamente, mas este ano a organização vai pagar um cachê mínimo.

O festival Mornajazz é ponto alto das comemorações do mês de Ribeira Bote, tradicionalmente apelidada de “Zona libertada”. O evento, que acontece após um mês de actividades, assinala o dia 23 de Setembro, dia da revolta popular por parte da população da zona contra as tropas portuguesas.