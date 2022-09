Música: Djy Indiferente lança “Mariazinha” nas plataformas digitais

O artista cabo-verdiano Djy Indiferente já tem disponível, nas plataformas digitais, o seu mais recente video-single “Mariazinha” que integra o seu novo álbum, denominado “Malu”.

Djy Indiferente, natural do Tarrafal de Santiago, reside em França e é autor de três mixtape: “Indiferente” lançado em 2010, Liberal em 2011 e “A Memória” em 2013.

Autor de hits como Paixon okulto e a Bela e o Monstro, lançou em 2015 seu primeiro álbum “Universos”, sempre com uma pegada de hip hop.

Em declarações à Inforpress, o artista avançou que este novo trabalho, que marca uma nova era da sua carreira, surge após um ano pausado e traz sonoridades “diferentes”.

“Esse retorno traz novidades, sonoridades diferentes sem perder a essência. Pesquisas, estudos de mercado musical que originou uma nova fase da minha carreira”, salientou Djy Indiferente, esperando que o público venha a gostar desta nova fase.

O músico adiantou que todos os meses vai ser lançando um video-single até que o projecto Malú esteja apresentado na totalidade.

Assim, “Mariazinha”, que, conforme sublinhou o músico, narra uma história de amor de um casal do campo, é a segunda faixa do projecto “Malú”, sendo que no mês passado disponibilizou “MARIE” que já conta com mais de 22 mil visualizações.

Djy Indiferente prometeu trazer, neste novo álbum composto por seis faixas, boas vibrações e emoções, salientando que cada faixa musical é baptizada com um nome de mulher.

“É um álbum focado mais no sexo feminino, por ser uma homenagem às mulheres, e a cada mês vai ser revelada uma faixa, pelo que acredito que até ao final do ano já terei todo o álbum apresentado”, disse.