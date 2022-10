Dino d’Santiago considerado o Melhor Intérprete nos Globos de Ouro 2022

O artista luso-cabo-verdiano Dino d’Santiago venceu o prémio de Melhor Intérprete nos Globos de Ouro, em Portugal, na noite deste domingo, 02, em Lisboa, nos quais também estava nomeado para Melhor Música com “Esquinas”.

Segundo a Inforpress, ao receber o prémio, o luso-cabo-verdiano agradeceu e revelou que nos próximos anos estará a implementar o projecto SIC [Sucesso, Inclusão e Cidadania], no Algarve, porque descobriu esta semana, de forma “muito triste”, que na região do Algarve tem maior abandono escolar, em maior número na escola onde estudou.

“O foco do projecto será educação subjectiva, porque o facto de ter muitas nacionalidades (40) fica difícil aprender a língua portuguesa”, explicou, considerando que só de forma subjectiva os miúdos vão poder escolher as áreas em que se sentem melhor.

“Somos a geração de ouro e não fiquemos amarrados àquilo que só nos entristece”, concluiu Dino d’Santiago que, para o prémio de Melhor Intérprete, concorreu com Bruno Pernadas, Camané, Gisela João e Maro.

Para Melhor Música com “Esquinas” num dueto com Slow J., concorreu com “Onde vais”, de Bárbara Bandeira e Carminho, “Saudade, Saudade”, de Maro e “Declarações de meia noite”, de Mimi Froes, uma categoria ganha por Ana Moura com a “Andorinhas”.

Dino d’Santiago estava nomeado pelo segundo ano consecutivo para dois Globos de Ouro, para os mesmos prémios, sendo que em 2021 foi com o álbum “Kriola”.

Nesta edição, a 26ª dos Globos de Ouro, teve 80 nomeados, divididos por sete categorias, sendo que as nomeações do artista luso-cabo-verdiano estão na categoria Música.

Além da categoria Música, o certame inclui as categorias Cinema, Entretenimento, Humor, Moda, Ficção, Teatro e Música.

A cerimónia da gala dos Globos de Ouro de 2022, promovida pela televisão privada portuguesa SIC, decorreu no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no ano em que o canal completa 30 anos.

Também na noite de sábado, 01, Dino d’Santigo venceu na categoria Melhor Música Tradicional com a música “Voei de Mim”, nos Cabo Verde Music Awards (CVMA), que aconteceu na Cidade da Praia.

Em Maio, o luso-cabo-verdiano Dino d’Santiago foi um dos mais premiados na 4ª edição dos Play – Prémios da Música Portuguesa, ao vencer duas categorias, sendo Melhor Artista Masculino e Prémio da Crítica.