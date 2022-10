Cabo Verde acolhe a X edição do Encontro de Escritores de Língua Portuguesa

Cabo Verde acolhe, de 6 a 8 de Outubro, a X edição do Encontro de Escritores de Língua Portuguesa, que irá reunir escritores e poetas de diversos países, sob o tema “Insularidade e Universalidade na Literatura”.

Segundo um comunicado da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA), a abertura oficial do encontro terá lugar no dia 6 de Outubro, pelas 15 horas, na Universidade Jean Piaget.

A abertura contará com a presença do Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, do presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, do Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho, do presidente da EMEP, Victor Coutinho, e do presidente da Academia Cabo-verdiana de Letras, Daniel Medina.

Segundo a organização, após a abertura, decorrerá a apresentação das obras vencedoras do Prémio de Revelação Literária UCCLA-CMLisboa - livro “Caligrafia”, poesia de Alexandre Assine e “Três dias em Fevereiro”, romance de Ricardo Ferreira de Almeida.

“O encontro em torno da língua portuguesa decorrerá ao longo de três dias, e serão abordadas várias temáticas: Literatura: Insularidade e Universalidade; Literatura e Sociedade - Inclusão e Património; Vozes Femininas na Literatura - Insularidade e Universalidade; Políticas e temáticas da literatura contemporânea lusófona; Agora Falo Eu - Tertúlia Literária: Testemunho sobre Eu Escritor. Processos de criação Literária e de Edição”, lê-se no comunicado.

Paralelamente ao encontro, haverá diversas actividades culturais como visita a escolas, feira do livro, apresentação de revistas e livros, tertúlias e entre outras actividades.

Para a X edição do Encontro de Escritores de Língua Portuguesa estão confirmados os seguintes escritores, de Angola, José Eduardo Agualusa, online, e Lopito Feijó. Do Brasil, Alexandre Siloto Assine, vencedor do Prémio de Revelação Literária UCCLA-CMLisboa, online, e Domício Proença Filho, online.

De Cabo Verde os escritores Andreia Mosso, Augusta Teixeira, Daniel Medina, Dina Salústio, Elisângela Rocha, Fátima Fernandes, Germano Almeida, Hermínia Curado, João Lopes Filho, Jorge Carlos Fonseca, José Luiz Tavares, Madalena Neves, Manuel Brito Semedo, Manuel Veiga e Vera Duarte, estão confirmados.

Da Guiné-Bissau estão confirmados Amadu Dafé, online, e Tony Tcheka. De Moçambique, Mia Couto, está confirmado para participar online, e Sheilla Kan e o Ungulani Baba Kossa têm presença confirmada.

De Portugal, os escritores Inês Barata Raposo, Ricardo de Almeida, que recebeu Menção Honrosa do Prémio de Revelação Literária UCCLA-CMLisboa, e Valter Hugo Mãe, estão confirmados. De São Tomé e Príncipe a escritora Inocência Mata será presença online e do Timor-Leste o Luís Cardoso “Takas” tem a presença confirmada.

O encerramento do X Encontro de Escritores de Língua Portuguesa, que terá lugar no dia 8 de Outubro, a partir das 16 horas, no Hotel Trópico, contará com a presença do Presidente da República, José Maria Neves, Ministro da Cultura e Indústrias Criativas, Abraão Vicente, presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho, e do presidente da EMEP, Victor Coutinho.

O Encontro de Escritores de Língua Portuguesa é uma iniciativa da UCCLA e da Câmara Municipal da Praia, em parceria com a Empresa de Mobilidade e Estacionamento da Praia (EMEP), a Academia Cabo-verdiana de Letras e a Sociedade Cabo-verdiana de Autores (SOCA).

O Encontro de Escritores de Língua Portuguesa tem como objectivo contribuir para o diálogo e enriquecimento recíproco entre escritores de todos os países de língua oficial portuguesa.