Nobel da Literatura atribuído a Annie Ernaux

O Prémio Nobel da Literatura foi esta quinta-feira atribuído à francesa Annie Ernaux, "pela coragem e acuidade clínica com que descortina as raízes, as estranhezas e os constrangimentos colectivos da memória pessoal" revelou, esta manhã, a Academia Sueca.

De acordo com as informações avançadas pelo jornal Diário de Notícias, a escritora francesa, autora de "Os anos" e "O acontecimento", ambos publicados este ano em Portugal, sucede a Abdulrazak Gurnah, escritor britânico nascido na Tanzânia. Já no ano passado a escritora francesa ocupou um lugar cimeiro na lista das apostas. "Na sua escrita, Ernaux, de forma consistente e a partir de diferentes ângulos, examina uma vida marcada por fortes disparidades de género, idiomas e classes. O seu caminho enquanto autora foi longo e árduo", pode ler-se no portal dos prémios Nobel. A atribuição do Nobel da Literatura foi anunciada depois de, na quarta-feira, ter sido atribuído o Nobel da Química aos norte-americanos Carolyn R. Bertozzi e K. Barry Sharpless, que ganhou o prémio pela segunda vez, e ao dinamarquês Morten Meldal "pelo desenvolvimento da química de cliques e química 'bioorthogonal'". Os anúncios dos Nobel começaram na segunda-feira com o prémio de Medicina, que homenageou o biólogo sueco Svante Pääbo, por desvendar os segredos do ADN Neandertal. Na terça-feira, o Nobel da Física foi atribuído ao francês Alain Aspect, ao norte-americano John F. Clauser e ao austríaco Anton Zeilinger "pelas experiências com fotões emaranhados, estabelecendo a violação do Teorema de Bell e pelo pioneirismo na ciência da informação quântica". Na sexta-feira será a vez do Nobel da Paz. O Prémio Nobel da Economia será anunciado na próxima segunda-feira, 10 de Outubro. Os laureados ganham um prémio em dinheiro de 10 milhões de coroas suecas (cerca de 922 mil euros), atribuído por um legado deixado pelo criador do prémio, o inventor sueco Alfred Nobel, em 1895, estando a cerimónia de entrega marcada para 10 de Dezembro.

