Palácio da Cultura Ildo Lobo acolhe primeiro concerto do artista James dos Reis

O Palácio da Cultura Ildo Lobo acolhe, nesta sexta-feira, o primeiro concerto do cantor James dos Reis, que fez a sua estreia nos palcos de Cabo Verde como convidado na XI edição dos Cabo Verde Music Awads.

A residir em Portugal, James dos Reis tem 29 anos, é filho de pais cabo-verdianos e actualmente encontra-se a trabalhar no seu primeiro EP a solo, intitulado “SETE”, onde se quer dar a conhecer ao grande público, de uma forma mais genuína e sem qualquer tipo de preconceitos.

O concerto intimista acontece nesta sexta-feira, dia 7 de Outubro, às 20.30h no Palácio da Cultura Ildo Lobo, no Plateu, promete ser uma noite cheia de bom feeling e muitas novidades. Terá o acompanhamento do músico Avu Rodrigues e uma participação especial do DJ e Produtor Streladuh.

Apesar da ligação com a música ter estado sempre presente na sua vida, foi apenas aos 17 anos que começou a mostrar a sua voz aos que o rodeavam.

Em busca de novas experiências pessoais, em 2016 muda-se para Londres, onde acabou por encontrar mais uma vocação, desta vez enquanto modelo. Continuando a ser representado internacionalmente na área da moda, James dos Reis volta a Portugal quatro anos depois, para dar uma oportunidade ao que sempre teve mais impacto na sua vida: a música.

Desafiado para tal, passou a ser artista Real Caviar e tem dedicado a maior parte do seu tempo em estúdio a escrever novos temas. TOMA, E QUÊ?, PILA BADJU, PENA DE MIM, e NPM são alguns dos temas que apresentou recentemente, todos em autoria ou co-autoria.

Recentemente foi convidado para atuar na Gala CVMA XI edição 2022, momento que marca a sua estreia na sua terra de raízes.