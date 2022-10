Música: Dave Seveige lança “Mãe” nas plataformas digitais

​O rapper são-vicentino tem já disponível nas plataformas digitais Dave Seveige seu mais novo single intitulado “Mãe”, uma dedicatória endereçada a todas as mães em especial a sua.

“Mãe”, conforme disse o artista à Inforpress, trata-se do 4º single do próximo álbum, com lançamento previsto para o ano de 2023.

A música, que conta com a participação do artista Tchik Évora no refrão e com um instrumental produzido por Adilson Faria (D.Square) é uma dedicatória à mãe do rapper que se encontra no estrangeiro há 6 anos.

“Queria expressar o amor e a saudade através da letra e a melodia da música, uma surpresa que a deixou muito feliz, mas também se trata de uma homenagem a todas as mães visto que muitas pessoas se identificam com a mensagem transmitida”, sublinhou o rapper.

Dave Seveige avançou ainda que tem vindo a receber um “feedback bastante positivo”, com muita emoção, sobretudo por parte das mães.

O artista tem já disponível no mercado um álbum solo, um álbum colaborativo e um EP disponibilizado em todas as plataformas digitais em 1 de Abril deste ano, em colaboração com o grupo de produtores Master Beatz.

Davidson Lewis Gomes Fonseca mais conhecido como Seveige no meio artístico é um jovem rapper cabo-verdiano nascido em 3 de Outubro de 1990 em São Vicente.

O jovem, que estudou o ensino primário, secundário e Universidade em São Vicente, actualmente é formado em Engenharia de Sistemas e Computadores, empresário de profissão e também empreendedor social e em outros negócios.

O rapper principiou a sua jornada musical em 2007, tendo integrado em vários grupos de Hip Hop, mas neste momento segue carreira solo.