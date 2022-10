Gil Semedo celebra 30 anos de carreira em concerto especial no Coliseu dos Recreios

O artista cabo-verdiano, Gil Semedo, celebra três décadas de um percurso musical repleto de sucessos e a grande festa está agendada para dia 17 de Março de 2023, a partir das 21h30, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Ao som do estilo que o próprio baptizou de ‘Caboswing’, música pop dançante, o espectáculo construído apenas para celebrar os 30 anos de carreira, promete uma noite única, relembrando os maiores sucesso do artista.

A noite promete uma volta aos temas mais antigos, como “ Maria Julia”, “ Suzi” ou “ Sweet Honey”, ao mais actual “ Gostu Sabi” uma música com os Calema, Soraia Ramos e Mito Kaskas.

Gil Semedo prepara-se para interpretar as canções mais marcantes dos seus primeiros 30 anos de carreira de uma forma única, que os presentes, certamente, vão guardar na memória e no coração.

Considerado um dos mais conceituados músicos nacionais, Gil Semedo promete uma noite de entrega e agradecimento com vários convidados especiais.

O artista "rebaptizado" como o "Rei do Pop de Cabo Verde", nasceu na ilha de Santiago em Cabo Verde , e emigrou aos seis anos para os Países Baixos. Apareceu pela primeira vez na televisão holandesa quando tinha quinze anos, participando no programa Sound Mix Show e chegou até às finais como imitador de seu ídolo, Michael Jackson.

Depois disso, seguiu seu próprio caminho como artista, construindo uma carreira como cantor, compositor e entertainer.

Com o primeiro álbum editado em 1991, Gil Semedo tem uma carreira marcada pelos seus discos de platina e ouro com sucessos incontáveis como, Sweet Honey, Maria Julia, Nos líder, Moda bitchu etc, que venderam mais de 500.000 exemplares.