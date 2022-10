Festival da Literatura homenageia Osvaldo Osório

O escritor Osvaldo Osório foi homenageado esta segunda-feira durante o Festival da Literatura 2022, promovido pela Biblioteca Nacional de Cabo Verde (BNCV), que reuniu na Cidade da Praia, distintas gerações de escritores, enquanto “figura incontornável” da literatura cabo-verdiana.

Este encontro literário , segundo a presidente da BNCV, Matilde Santos, tem como desígnio pôr em diálogo distintas gerações de escritores cabo-verdianos, e, simultaneamente, divulgar o património escrito literário nacional, através de debates, partilha de experiências, exposição e venda de livros.

“Trata-se de um encontro literário particular por reunir figuras cimeiras da literatura nacional, em especial o nosso homenageado”, sublinhou, esperando que o encontro resuma num “fecundo debate” que contribua, tanto para o enriquecimento do conhecimento literário, como para o estímulo à leitura e ao fortalecimento da produção literária nacional.

Para o homenageado, esta distinção constitui um reconhecimento pelo trabalho que tem feito pela literatura nacional, e é também um momento para rever os amigos e colegas.

Segundo disse, o livro terá sempre o seu lugar, daí que acredita que não vai desaparecer deixando lugar aos meios electrónicos, que considera serem úteis e facilitam, mas que a seu ver não permitem o gozo da leitura, ou seja, o gozo de passar a página e o de sentir o cheiro do livro.

Por sua vez, o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, que presidiu o acto de abertura do Festival da Literatura, considerou esta homenagem o reconhecimento do percurso de um homem que, muito além de escritor, foi um militante pela causa da liberdade da independência de Cabo Verde, e um militante pela instalação do ensino e da consagração da literatura cabo-verdiana.

Sobre o evento, Abraão Vicente entende que é um momento em que o país deve parar para reflectir o trabalho que o ministério está a fazer com o Governo, mas também, o contributo da sociedade civil.

“Basicamente, este relançar de um encontro literário tem como objectivo principal dar espaço a literatura, sendo certo que a literatura deve ser empreendida quase sempre como uma tarefa pessoal de quem escreve, mas também uma responsabilidade do Estado através das nossas instituições”, precisou.

O Festival da Literatura 2022 é promovido pela BNCV, no âmbito das actividades do Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, este ano sob o lema “Cultura para o Futuro”, com diversas actividades que abarcam todo o território nacional.