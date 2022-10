​Mindelo acolhe 1ª edição do MAR Procultura

Arranca hoje em São Vicente a primeira edição da Mostra de Artistas Residentes-MAR Procultura 2022. O evento é realizado no âmbito do Projecto PROCULTURA e decorre até 23 com mostra de criações artísticas nas áreas da dança, cinema, teatro e música.

Informação avançada hoje por João Branco, coordenador do Mar Procultura 2022, que explica que a mostra reúne artistas que participaram no programa de mobilidade, nos últimos dois anos. “Nesta retoma [pós-pandemia] a Fundação Calouste Gulbenkian, que gere o programa de mobilidade dos artistas, desafiou-nos a organizar uma mostra de artistas que já tiveram a oportunidade de fazer residências noutros países que não os seus países de origem”, explica. Dez artistas marcam presença no MAR Procultura 2022, oriundos, além de Cabo Verde, de Angola, Moçambique e Guiné Bissau. Em conferência de imprensa de apresentação do evento, João Branco destacou ainda a importância do projecto PROCULTURA. “É importante sublinhar que normalmente é muito difícil para qualquer artista africano conseguir ter este género de oportunidade, onde tem uma bolsa que lhe permite pagar a viagem e os custos da residência e que lhes dá oportunidades para desenvolverem o seu trabalho em condições quase profissionais”, sublinha. A programação da mostra artística engloba espectáculos de dança, teatro, música e cinema, com três apresentações diárias, a partir das 19 horas, tendo como palco a Academia Livre das Artes Integradas do Mindelo (ALAIM). A apresentação pública “Misturart”,na Praça Dom Luís, no domingo, deverá encerrar a primeira edição do MAR Procultura. Um Paleio - roda de conversa - realizada no final da tarde de hoje, no Centro Cultural do Mindelo, entre os artistas residentes da Procultura e a comunidade artística local sobre os processos de criação em residência, desenvolvidos até ao resultado apresentado na mostra, marca hoje a abertura do certame.

