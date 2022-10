Womex 22 arrancou hoje em Lisboa com participação de Cabo Verde

​A Womex 22 (Worldwide Music Expo) arrancou hoje, em Lisboa, e vai até 23 de Outubro, com actuações de artistas cabo-verdianos e representantes de Cabo Verde que integram o grupo de oito projectos da PROCULTURA PALOP-TL.

De acordo com informações divulgadas pelo projecto de Promoção do Emprego nas Actividades Geradoras de Rendimento no Sector Cultural nos Países Africanos de Língua Portuguesa e Timor-Leste (PROCULTURA PALOP-TL), da parte de Cabo Verde, estarão presentes dois projectos de subvenção na área da música: “Música gera cultura, música gera economia”, representado pela produtora e coordenadora Conceição Delgado, da Mariventos, sedeada em São Vicente.

O outro é o Studio Coletivo, representado pelo investigador, artista e facilitador do projecto, Yoann Lacerda, da Associação BIC – Business Incubation Center, com sede na Cidade da Praia.

“Participar na Womex é uma oportunidade única para conhecerem produtores e artistas internacionais, agências, festivais e órgãos de comunicação, mas acima de tudo, para apresentarem os resultados e as metas dos seus projectos, assim como promoverem a riqueza musical dos seus países”, refere a PROCULTURA PALOP-TL.

Nas actuações, irão subir ao palco Tito Paris e o projecto luso-cabo-verdiano Prétu, que estão entre os artistas lusófonos da “Vitrine dos artistas” da Womex 22.

Além de Tito Paris e Prétu (Chullage), da lusofonia vão estar Pedro Joia, Duarte e Ana Lua Caiano (Portugal), Quarteto Kastrup e Bia Ferreira (Brasil), e Karyna Gomes (Guiné-Bissau) vão actuar no “Palco Lusofónica”, que conta com o apoio da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), com destaque para artistas da comunidade de nações lusófonas e da diáspora lusófona.

Artistas de Chade, Canadá, Argentina, França, Mali, Áustria, Reino Unido, Nigéria, Marrocos, Cuba, Irlanda, Noruega, Argélia, Turquia, Alemanha, Estônia, Estados Unidos da América, Palestina, Gana, Correia do Sul, Tunísia, Espanha, Chile, Colômbia, Israel, Austrália, África do Sul, Japão, Índia, México, Polónia e Madagáscar estarão também a actuar.

Segundo a organização, a Womex é o encontro musical “mais internacional e culturalmente diverso” do mundo e a “maior conferência” do cenário musical global, com feira, palestras, filmes e shows de vitrine, sendo que durante esta semana mais de 2.600 profissionais de 90 países encontram-se em Lisboa na “principal plataforma de networking” para a indústria musical mundial.

Sete palcos, cerca de 700 empresas expositoras, mais de 100 palestrantes, filmes, um concerto de abertura e uma cerimónia de premiação vão fazer parte de cinco dias do evento que tem como objectivo “apoiar e fortalecer” o papel da cultura em todo o mundo e difundir seus valores através da promoção da criatividade e da arte.

A abertura da Womex 22, denominada “Lisboa Sounds – The New Traditional Lisboa”, vai apresentar quatro projectos musicais que estão “reinventando a tradição”, nomeadamente Beatriz Felício, Clube Makumba, Expresso Transatlântico e Júlio Resende.

“O evento continua dedicado a facilitar e promover a indústria musical global e fornecer uma plataforma para conectar, inspirar e compartilhar experiências, possibilitando novas parcerias entre mercados transcontinentais e um diálogo cultural económico e internacional aberto”, sublinhou a organização.

Com 28 anos de existência, a Womex teve a edição de 2021 no Porto (Portugal), de 2020 teve edição ‘online’, 2019 foi em Tampere, Finlândia, 2018 em Las Palmas, Gran Canaria, Espanha, e 2017 foi em Katowice, Polónia.