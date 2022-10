Tcheka e Mário Laginha juntam-se hoje para concerto em Lisboa

Os músicos Tcheka e Mário Laginha vão estar juntos, hoje, em um concerto no Teatro São Luiz, em Lisboa, e pretendem presentear ao público diversos géneros e influências musicais.

“Tcheka e Mário Laginha formam uma dupla musical alicerçada na amizade e no respeito mútuo pela música de cada um”, justifica a organização do evento marcado para as 20:00, na Sala Luís Miguel Cintra.

De acordo com a mesma fonte, os dois reúnem “diversos géneros e influências e apresentam um repertório de composições originais, com melodias que combinam guitarra, piano e voz”.

Filho do violinista Nhô Raul Andrade, Tcheka começou a cantar e tocar aos 9 anos, mas a partir dos 16 anos começa a se interessar mais pelo batuque, mas o próprio músico descreve as suas criações como “música tradicional de Cabo Verde com influência erudita e do jazz”.

Manuel Lopes Andrade, mais conhecido por Tcheka, é compositor e intérprete de toda a sua obra que remonta ao ano de 2000.

Editou o seu primeiro álbum “Argui” , em 2003, seguido de “Nu Monda” (2005), “Lonji” (2007), “Dor De Mar” (2011) e “Boka Kafé” (2017), estando neste momento a preparar o seu sexto álbum de originais.